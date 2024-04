Policjanci odzyskali skradziony ciągnik rolniczy o wartości 150 tysięcy złotych Data publikacji 27.04.2024 Powrót Drukuj Zgłoszenie właściciela oraz natychmiastowa reakcja policjantów z Jastrzębia-Zdroju zaowocowały odzyskaniem wartego blisko 150 tys. złotych ciągnika rolniczego. Skradziony pojazd został odnaleziony do godziny od otrzymania zgłoszenia przez policjantów. Teraz za popełnione przestępstwo 30-latek odpowie przed sądem. Grozi mu do 5 lat więzienia.

Do kradzieży ciągnika rolniczego doszło w sobotę, na jednej z posesji w Jastrzębiu-Zdroju Bzie. O popełnieniu przestępstwa policję poinformował świadek. Z jego relacji wynikało, że młody mężczyzna dostał się na teren gospodarstwa, a następnie uruchomił pojazd, którym wyjechał z posesji i oddalił się w nieznanym zgłaszającemu kierunku.

Po otrzymaniu zgłoszenia policjanci z jastrzębskiej komendy natychmiast przystąpili do poszukiwań skradzionego sprzętu. Zebrane na miejscu zdarzenia informacje pozwoliły do godziny od otrzymania zgłoszenia odnaleźć porzucony ciągnik rolniczy. W toku prowadzonych czynności przez jastrzębskich kryminalnych, w środę zatrzymano 30-letniego mężczyznę, podejrzanego o kradzież, który skradzionym wcześniej ciągnikiem przejechał kilka kilometrów.

Wart blisko 150000 złotych ciągnik rolniczy po wykonanych czynnościach służbowych został zwrócony właścicielowi. Zatrzymany 30-letni mieszkaniec Jastrzębia-Zdroju decyzją Prokuratury Rejonowej w Jastrzębiu-Zdroju został objęty policyjnym dozorem. Mężczyźnie przedstawiono zarzut kradzieży, do którego jastrzębianin się przyznał. Za popełnione przestępstwo mieszkańcowi Jastrzębia-Zdroju grozi do 5 lat pozbawienia wolności.