Policjant na wolnym zatrzymał nietrzeźwego kierowcę, który chciał go przekupić Data publikacji 18.04.2024 Powrót Drukuj Komendant sławkowskiego komisariatu udowodnił, że policjantem jest się 24 godziny na dobę, bez względu na to, czy jest się w służbie, czy też poza nią. Policjant, widząc rozbite auto, zatrzymał się w celu udzielenia pomocy. Okazało się, że 53-letni kierowca był pijany, jednak chciał „odkupić” swoje winy. W efekcie usłyszał 4 zarzuty i grozi mu do 8 lat pozbawienia wolności.

Służba pełniona w Policji nie kończy się w momencie zdjęcia munduru. Reakcja na łamane przepisy prawa czy potrzebę udzielenia pomocy, może być tylko jedna, bez względu na to, kiedy to się dzieje. Udowodnił to komendant sławkowskiego komisariatu, który jadąc samochodem w czasie wolnym od służby, przy ulicy Walcownia w Sławkowie zauważył w rowie rozbite seicento.

Policjant zatrzymał się w celu udzielenia pomocy. Jak się szybko okazało, 53-letni kierujący był pijany. Interweniujący mundurowy od razu wezwał na miejsce wsparcie. Gdy mężczyzna to usłyszał, prosił policjanta, aby tego nie robił, gdyż już wcześniej siedział w więzieniu.



Nieugięta postawa stróża prawa rozwścieczyła kierującego, który zaczął grozić policjantowi, a następnie agresor rzucił się z pięściami na policjanta. Policjant obezwładnił mężczyznę, a chwilę później został on przejęty przez umundurowany patrol.

53-latek chcąc uniknąć odpowiedzialności, kontynuował swoje korupcyjne propozycje, proponując policjantom koniak i pieniądze, co miało załatwić całą sprawę.

Stróżę prawa zatrzymali mężczyznę, który został przewieziony do policyjnego aresztu. Badanie alkomatem wskazało, że miał on w swoim organizmie ponad 1,5 promila alkoholu.

Podejrzany usłyszał 4 zarzuty. Za naruszenie nietykalności cielesnej funkcjonariusza, za jazdę po alkoholu i kierowanie gróźb będzie odpowiadał w warunkach recydywy. Prokurator objął mężczyznę policyjnym dozorem. Grozi mu nawet 8 lat więzienia.

