Pijana matka za kierownicą

Poruszał się motocyklem, do którego przytwierdzone były tablice nieprzypisane do tego pojazdu. Zgodnie z obowiązującymi od października 2023 roku w Polsce przepisami, zachowanie takie jest przestępstwem, a 23-latkowi grozi za ten czyn kara nawet pięciu lat pozbawienia wolności. Dotyczy to również zakładania przerobionych lub podrobionych tablic rejestracyjnych, jak również kradzieży tablic rejestracyjnych.