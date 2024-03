Policyjna para zatrzymała na gorącym uczynku złodzieja sklepowego Data publikacji 23.03.2024 Powrót Drukuj On jest dzielnicowym, ona prowadzi sprawy o wykroczenia. Prywatnie małżonkowie, razem robili zakupy w jednym z marketów w mieście, gdy zauważyli mężczyznę kradnącego towar ze sklepowej półki. Dzięki ich natychmiastowej reakcji, złodziej poniósł konsekwencje swojego czynu. To kolejny dowód na to, że policjantem jest się zawsze.

Do zdarzenia doszło w jednym z marketów na terenie Częstochowy. Sierżant sztabowy Rafał Kozłowski i jego żona - starszy posterunkowy Magdalena Kozłowska robili po służbie zakupy. Wtedy też zauważyli mężczyznę, który ze sklepowej półki wziął kilka artykułów i schował je do kurtki. Następnie ominął on kasy i szybko zmierzał w kierunku wyjścia. 63-letni mieszkaniec Częstochowy był dobrze znany dzielnicowemu z wcześniejszych interwencji. Rafał i Magda bez chwili wahania ruszyli za mężczyzną i zatrzymali go. Dzięki zdecydowanej reakcji mundurowych, skradziony towar został odzyskany. Złodziej został ukarany mandatem umundurowanych policjantów, którzy zostali wezwani na miejsce.

To nie pierwsza tego typu interwencja policyjnego małżeństwa - ostatnio na wolnym zatrzymali także na gorącym uczynku 43-letnią złodziejkę...