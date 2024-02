Policjant w czasie urlopu uratował mężczyznę

Informujemy kierowców o utrudnieniach na drogach dojazdowych do Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice–Pyrzowice, jakie mogą występować dziś 23 lutego od 10.00 do 15.00. Prosimy o zapoznanie się z wyznaczonymi objazdami oraz o stosowanie się do poleceń wydawanych na miejscu przez policjantów.