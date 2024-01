Wesołego po świętach - nie daj się nabrać! Data publikacji 20.01.2024 Powrót Drukuj Cyberprzestępcy znowu dali o sobie znać! Tym razem, podszywając się pod Pocztę Polską, nakłaniają do kliknięcia w dołączony do wiadomości link. Przestrzegamy, by tego nie robić!

Cyberprzestępcy stosują różnych technik manipulacji, by wyłudzić dane. Sztuczki, których używają mają nakłonić do kliknięcia w link, pobrania pliku, czy otwarcia załącznika.

Tym razem oszuści podszywając się pod Pocztę Polską, informują o wstrzymaniu przesyłki ze względu na niejasne dane adresowe. By paczka dotarła do odbiorcy konieczne jest potwierdzenie adresu w ciągu 12 godzin od otrzymania wiadomości. Cyberoszuści nakłaniają, by zrobić to poprzez dołączony do wiadomości link.

Uważaj! Gdy klikniesz w link, zostaniesz przekierowany na stronę, gdzie dojdzie do wyłudzenia Twoich danych! Dzięki temu oszuści będa mieli np. dostęp do Twojego konta bankowego.

Prawidłowy adres strony Poczty Polskiej to https://www.poczta-polska.pl, natomiast adres do śledzenia przesyłek to: https://emonitoring.poczta-polska.pl/ .

Przypominamy też zasady ostrożności w sieci: