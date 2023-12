Świąteczne paczki od policjantów i pracowników komendy wyruszyły do seniorów Data publikacji 13.12.2023 Powrót Drukuj Siemianowiccy policjanci i pracownicy komendy włączyli się do organizowanej przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej akcji "Paczuszka dla staruszka". Stróże prawa przygotowali świąteczne paczki dla najbardziej potrzebujących osób starszych w mieście. Mamy nadzieję, że dzięki nim, na twarzach seniorów pojawią się uśmiechy i będzie to dla nich również cudowny, świąteczny czas.

Organizatorem akcji "Paczuszka dla staruszka" jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Siemianowicach Śląskich. Ideą było przygotowanie świątecznych paczek dla najbardziej potrzebujących seniorów z miasta. Siemianowiccy mundurowi oraz pracownicy komendy po raz kolejny włączyli się do tej zaszczytnej zbiórki. Mamy nadzieję, że przekazane paczki przyniosą radość w tym szczególnym okresie świąt Bożego Narodzenia.

Dziękujemy wszystkim policjantom i pracownikom komendy, którzy włączyli się do tej akcji i zadbali o to, aby pod choinką seniorów także były prezenty. Niejednokrotnie może być to jedyny prezent, który tam się znajdzie, a wolontariusz, który go przyniesie, jedyną osobą, która odwiedzi seniora. Rozejrzyjmy się wokół siebie. Być może obok znajduje się osoba starsza, samotna, która potrzebuje jakiejś pomocy bądź zwyczajnej rozmowy i chwili zainteresowania.