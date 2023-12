Szlachetna paczka od śląskich policjantów i pracowników Policji

Do zawierciańskiej jednostki wpłynęła wiadomość o niebezpiecznych ładunkach, pozostawionych na Posterunku Policji w Kroczycach. Autor maila poinformował, że "wszyscy zginą", a "z budynku nic nie zostanie". Mundurowi natychmiast podjęli odpowiednie działania. Przede wszystkim zabezpieczyli teren, aby postronne osoby nie ucierpiały w przypadku ewentualnej eksplozji. Sami wkroczyli do akcji sprawdzenia policyjnego budynku i przyległego terenu. Na szczęście to tylko ćwiczenia sztabowe.