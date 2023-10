Pościg policyjnej grupy Speed za poszukiwanym Data publikacji 09.10.2023 Powrót Drukuj Policjanci z cieszyńskiej grupy Speed prowadzili pościg za kierowcą, który nie zatrzymał się do kontroli drogowej. Szybko okazało się, że powodem desperackiej ucieczki był sądowy zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych. Dodatkowo 33-latek był poszukiwany do odbycia kary więzienia.

W czwartek przed godziną 18.00 policjanci z grupy Speed zauważyli na ulicy Daszyńskiego w Ustroniu kierujacego skodą. W związku z nieprzepisowym zachowaniem kierowcy, dali mężczyźnie sygnały do zatrzymania się. Zamiast jednak zjechać na pobocze, kierowca znacznie przyspieszył. Jechał z dużą prędkością ulicami miasta, przez las i drogą dla rowerów, probując zgubić radiowóz. Kierowca nie stosował się do znaków drogowych, przez co stwarzał duże zagrożenie dla innych uczestników ruchu drogowego. Jadąc drogą dla rowerów, kierowca stracił panowanie nad pojazdem, zjechał na wał rzeki, a następnie uderzył w drzewa i niewiele brakowało i wpadłby do koryta Wisły. 33-latek próbował jeszcze pieszej ucieczki, ale policjanci dogonili go i obezwładnili.

Okazało się, że mężczyzna był poszukiwany przez wymiar sprawiedliwości w związku z nakazem doprowadzenia do zakładu karnego. Posiadał również aktywny, sądowy zakaz prowadzenia pojazdów.

Zatrzymany trafił do policyjnego aresztu. Za popełnione przestępstwo grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności, z kolei kara grzywny za popełnione wykroczenia może sięgać nawet 30 000 złotych.

Film nagranie wideorejestratora.mp4 Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik nagranie wideorejestratora.mp4 (format mp4 - rozmiar 8.95 MB)