„Pomagamy i chronimy" także po służbie

„Pomagamy i chronimy" - to dewiza, którą kierują się policjanci nie tylko podczas codziennej służby, ale również poza nią. Potwierdziła to postawa st. sierż. Arkadiusza Gajowskiego z Komisariatu IV Policji w Bytomiu, który w wolnym czasie pomógł seniorowi w trudnej sytuacji. 85-latek zgubił się, szukając drogi do domu…

St. sierż. Arkadiusz Gajowski z Komisariatu IV Policji w Bytomiu, jadąc swoim samochodem drogą wojewódzką z Piekar Śląskich do Bytomia, zauważył w pewnej chwili idącego ruchliwą ulicą starszego mężczyznę. Mundurowy zawrócił i wraz z partnerką zatrzymali się przy seniorze, zabezpieczając miejsce postoju przed innymi poruszającymi się pojazdami. Po chwili rozmowy okazało się, że starszy Pan usiłował wrócić do domu, jednak nie pamiętał, gdzie mieszka i jak znalazł się na drodze. Senior był zdezorientowany i zagubiony. Nie potrafił sobie też przypomnieć danych najbliższej rodziny ani jej adresu. Policjant ustalił jego wiek, zaproponował schronienie w swoim samochodzie, a następnie wezwał na miejsce patrol Policji oraz zespół ratownictwa medycznego. Stróże prawa ustalili tożsamość 85-latka oraz jego adres, a po przeprowadzonym badaniu, bezpiecznie odwieźli do domu.

Na szczęście tym razem cała historia zakończyła się szczęśliwie.