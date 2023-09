Zwierzę to nie zabawka Data publikacji 07.09.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj W poniedziałek bytomscy policjanci wspólnie z Powiatowym Inspektoratem Weterynarii ujawnili w jednym z mieszkań zwierzęta egzotyczne, które nie miały zapewnionych właściwych warunków do życia. Mundurowi zabezpieczyli kilkanaście sztuk węży oraz jaszczurek. Za znęcanie się nad zwierzętami grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności.

Bytomscy policjanci zajmujący się przestępczością gospodarczą wspólnie z Powiatowym Inspektoratem Weterynarii ujawnili w jednym z mieszkań w centrum Bytomia zwierzęta egzotyczne, które utrzymywane były w niewłaściwych warunkach bytowania. Właściciel węży, jaszczurek, pająków oraz szczurów, co prawda posiadał stosowne zezwolenia, jednak nie zapewnił wymaganej przepisami opieki 27 pytonom oraz 9 gekonom. Decyzją Powiatowego Inspektora Weterynarii wdrożono program naprawczy, który zobowiązuje posiadacza zwierząt do poprawy ich warunków bytowych w określonym terminie.

Przypominamy, że zwierzę nie jest zabawką, ani rzeczą i wymaga należytej opieki. To istota żywa, która czuje i cierpi. Jeśli nie potrafimy w odpowiedni sposób zadbać o jego potrzeby, nie decydujmy się na zakup. Znęcanie się nad zwierzętami jest przestępstwem, które należy zgłosić organom ścigania. Ustawa o Ochronie Zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 roku, reguluje zasady obchodzenia się ze zwierzętami i zawiera stosowne przepisy karne dotyczące ich niewłaściwego traktowania. Za znęcanie się nad zwierzętami grozi kara do 3 lat więzienia, a w przypadku, gdy sprawca działa ze szczególnym okrucieństwem, do 5 lat pozbawienia wolności.

Warto podkreślić, że do sprzedaży jest oferowanych wiele gatunków zwierząt egzotycznych, które nie należą do łatwych w hodowli i wymagają specjalnego traktowania. Przypominamy, że w większości przypadków hodowla zwierząt egzotycznych wymaga stosownych zezwoleń. Polska jest stroną Konwencji o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem, zwanej także Konwencją Waszyngtońską (w skrócie CITES). Celem tej międzynarodowej umowy jest ochrona roślin i zwierząt zagrożonych wyginięciem. Pozwala ona kontrolować, czy handel przedstawicielami tych gatunków nie zagraża ich przetrwaniu.