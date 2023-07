Akt oskarżenia w sprawie kradzieży luksusowych samochodów Data publikacji 25.07.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Samochodową Komendy Miejskiej Policji w Katowicach, przy współpracy z prokuratorem z Prokuratury Okręgowej w Katowicach zakończyli śledztwo w sprawie około 500 kradzieży luksusowych samochodów oraz paserstw, które miały miejsce od 2012 do 2019 roku. Akt oskarżenia objął 9 podejrzanych.

Policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Samochodową KMP w Katowicach i prokurator Prokuratury Okręgowej w Katowicach zakończyli śledztwo w sprawie popełnionych w latach 2012-2019 około 500 przestępstw przeciwko mieniu, w tym głównie kradzieży luksusowych aut i paserstw samochodów na terenie województwa śląskiego. Akt oskarżenia objął 9 podejrzanych.

W ramach prowadzonego postępowania i ścisłej współpracy z prokuratorem Prokuratury Okręgowej w Katowicach działania podjęte przez katowickich policjantów doprowadziły do zebrania obszernego materiału dowodowego, który pozwolił na ustalenie i zatrzymanie sprawców kradzieży pojazdów oraz paserstw samochodowych. Ustalonych zostało 27 sprawców w wieku od 31 do 54 lat. 13 z nich zostało zatrzymanych, a wobec 4 zastosowano tymczasowe aresztowanie. Prócz Policjantów z Wydziału do Walki z Przestępczością Samochodową KMP w Katowicach przy zatrzymaniach brali udział również funkcjonariusze Samodzielnych Pododdziałów Kontrterrostycznych Policji w Katowicach, Poznania oraz Bydgoszczy.

W trakcie prowadzonych czynności policjanci odzyskali 7 samochodów o łącznej wartości 850 tysięcy złotych. Dodatkowo zabezpieczono specjalistyczne urządzenia elektroniczne służące do ich kradzieży, w tym między innymi 3 „walizki”, służące do bezinwazyjnego otwierania oraz uruchamiania samochodów z dostępem bezkluczykowym, zagłuszarki sygnałów GPS oraz inne przyrządy służące do kradzieży pojazdów o łącznej wartości około 100 tysięcy złotych. W zainteresowaniu sprawców były głównie modele premium marek pojazdów Audi, BMW, Volkswagen, Mazda oraz Ford. W toku śledztwa na wniosek funkcjonariuszy prokurator dokonał zabezpieczenia majątkowego w postaci pieniędzy należących do podejrzanych w łącznej kwocie ponad 86 tysięcy złotych.



Z uwagi na obszerność zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego sprawy poszczególnych podejrzanych były sukcesywnie wyłączane do odrębnego prowadzenia, w efekcie czego w latach 2020-2022 prokurator z Prokuratury Okręgowej w Katowicach skierował 4 akty oskarżenia w sumie wobec 8 podejrzanych. W stosunku do 3 osób zapadły już prawomocne wyroki skazujące na kary bezwzględnego pozbawienia wolności.

Jednym z wątków prowadzonego postępowania są również kradzieże samochodów na terenie Republiki Federalnej Niemiec oraz paserstwa pojazdów na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, w których brało udział 9 podejrzanych. W przedmiotowym zakresie materiały zostały wyłączone do odrębnego prowadzenia w celu kontynuowania dalszych czynności w sprawie.

Za popełnione przestępstwa, z których uczynili sobie stałe źródło dochodu, oskarżonym grozi im kara do 15 lat więzienia.

Film Film 1 Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik Film 1 (format mp4 - rozmiar 47.26 MB)