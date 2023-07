O krok od potrącenia - nagranie ku przestrodze

W ostatnim czasie dochodzi do niebezpiecznych zdarzeń z udziałem niechronionych uczestników ruchu drogowego. Mowa tu także o hulajnogach, tych poruszanych siłą ludzkich mięśni i elektrycznych. Przypominamy najważniejsze przepisy i ponownie apelujemy o rozsądek, a ku przestrodze publikujemy nagranie z samochodowej kamery, która zarejestrowała niebezpieczne zachowanie użytkownika jednośladu.

W ostatnim czasie hulajnogi elektryczne stały się bardzo popularne, zwłaszcza w miastach. Przypominamy, że hulajnoga elektryczna jest pojazdem, a jej użytkownik to kierujący. Wiążą się z tym zarówno przywileje, jak i obowiązki.

Bardzo ważne jest, aby osoby poruszające się na e-hulajnogach korzystały z właściwych części drogi. Kierujący tym pojazdem jest obowiązany jechać drogą dla rowerów lub pasem ruchu dla rowerów, jeżeli są one wyznaczone dla kierunku, w którym się porusza lub zamierza skręcić. W przypadku gdy brakuje wydzielonej drogi dla rowerów oraz pasa ruchu dla rowerów powinien jechać po jezdni, po której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością nie większą niż 30 km/h .

Hulajnogą elektryczną po chodniku należy jechać z prędkością zbliżoną do prędkości pieszego

