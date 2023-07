Częstochowska policjantka ukończyła bieg na dystansie 240km! Data publikacji 18.07.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj W ubiegły weekend w ramach Dolnośląskiego Festiwalu Biegów Górskich w Lądku-Zdroju odbył się Bieg Siedmiu Szczytów. To jeden z najdłuższych i najcięższych biegów ultra w Polsce o dystansie aż 240km! Mł. asp. Agnieszka Czyżewska z Komisariatu V w Częstochowie ukończyła go po ponad pięćdziesięciu godzinach biegu w ciężkich warunkach, plasując się w pierwszej 15 kobiet. Gratulujemy!

W dniach 13-16 lipca w Lądku-Zdroju odbył się Dolnośląski Festiwal Biegów Górskich. Zawodnicy z całej Polski mogli zmierzyć się na wielu dystansach: od 10 km , przez maraton, aż po 240 km. Mł. asp. Agnieszka Czyżewska wybrała najdłuższy dystans tego festiwalu czyli Bieg 7 Szczytów na dystansie 240 km. To jeden z najdłuższych i najcięższych biegów ultra w Polsce. Trasa biegu okrąża Kotlinę Kłodzka, a biegacze mają do pokonania siedem pasm i Małą Koronę Gór Polskich - najwyższe szczyty Ziemi Kłodzkiej. Wystartowało 381 biegaczy. Aż 216 nie ukończyło biegu z uwagi na stopień trudności trasy.

Częstochowska policjantka wystartowała w czwartek 18 lipca o godzinie 18:00. Trasę pokonała jako czternasta z kobiet w czasie 50 godzin i 31 minut. Pokonała dwie noce śpiąc zaledwie 20 minut. Trasa obfitowała w liczne podbiegi, kamieniste podłoże, żwir, piasek, asfalt, korzenie, drogi leśne i polne, zbiegi z dużym nachyleniem i wspinaczkę na tzw. drogę krzyżową. Pokonanie trasy dodatkowo utrudniał deszcz i chłód w nocy oraz upał w ciągu dnia. Jednak pomimo ogromnego wysiłku i towarzyszącemu bólowi policjantka pokonywała kolejne kilometry. Jak sama twierdzi, takie dystanse biegniemy „głową” i jeśli ona jest silna, to ciało nie ma nic do gadania, a ograniczenia to jedynie nasze wymówki, które nie pozwalają realizować marzeń.

Serdecznie gratulujemy naszej policjantce zarówno spełnienia kolejnego, biegowego marzenia, jak i niesamowitego hartu ducha!