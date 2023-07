Policyjny "dominator" zdobył Mistrzostwo Europy i pobił rekord świata

Policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą KWP w Katowicach zakończyli śledztwo przeciwko założycielom piramidy finansowej. Sprawcy oferowali rzekomo bardzo korzystne inwestycje w branży deweloperskiej. Działając w latach 2018-2019 w Jaworznie, Nowym Sączu, Warszawie i innych miastach, oszukali co najmniej 177 osób na łączną kwotę około 12 milionów złotych. Akt oskarżenia w ich sprawie właśnie trafił do sądu.