Trzy złote medale na dwóch turniejach Brazylijskiego Jiu Jitsu dla katowickiego policjanta Data publikacji 21.06.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj W ciągu zaledwie tygodnia st. post. Łukasz Banach zdobył trzy złote medale na dwóch turniejach Brazylijskiego Jiu Jitsu. Policjant okazał się najlepszy w kategorii wagowej 88,3 kg niebieskie pasy adult oraz masters na zasadach IBJJF w GI podczas Ogólnopolskiego Turnieju Brazylijskiego Jiu Jitsu OAK JiuJitsu Challenge 2 w Dąbrowie Górniczej i w tej samej kategorii w trakcie III Mistrzostw Polski Służb Mundurowych w Mińsku Mazowieckim. Mundurowy na co dzień służy w Komisariacie Policji IV w Katowicach.

27 maja w Dąbrowie Górniczej odbył się Ogólnopolski Turniej Brazylijskiego Jiu Jitsu OAK JiuJitsu Challenge 2. St. post. Łukasz Banach, który na co dzień jest policjantem Komisariatu Policji IV w Katowicach, zajął pierwsze miejsce aż w dwóch kategoriach, zdobywając dwa złote medale. Na zawody do Dąbrowy Górniczej zjechali zawodnicy z całego kraju i zza granicy. Katowicki policjant startował w kategorii wagowej 88,3 kg niebieskie pasy adult oraz masters. Był to turniej na zasadach IBJJF w GI (w kimonach).

W pierwszej walce półfinałowej zmierzył się z zawodnikiem z Gliwic i wygrał walkę przez poddanie - duszenie kołnierzem (loop choke). Policjant awansował do finału swojej kategorii, gdzie zmierzył się z zawodnikiem z Wrocławia, którego pokonał na punkty, zostając tym samym I miejsce w kategorii adult niebieskie pasy. Tego samego dnia mundurowy wystartował również w kategorii niebieskich pasów masters, gdzie zmierzył się z zawodnikiem Evolution Wrocław, którego pokonał na pełnym dystansie walki 5 minut i zajął I miejsce w kolejnej kategorii, tym samym zdobywając tego dnia dwa złote medale.

Już tydzień później katowicki policjant wziął udział III Mistrzostwach Polski Służb Mundurowych w Brazylijskim Jiu Jitsu GI i NO GI 2023 w Mińsku Mazowieckim, gdzie zdobył kolejny złoty medal.

W Mistrzostwach Polski Służb Mundurowych w Brazylijskim biorą udział funkcjonariusze z całego kraju m.in. z Policji, Straży Pożarnej, Wojska Polskiego, Straży Granicznej. Funkcjonariusze rywalizowali w kategoriach GI (w kimonach) oraz NO GI (bez kimon). GI i NO GI to dwie formy brazylijskiego jiu jitsu, które mimo wielu podobieństw, różnią się od siebie. W klasycznym BJJ GI walczy się w stroju potocznie zwanym kimono. W NO GI zawodnik ubrany jest w rashguard oraz spodenki. W walkach GI istnieje dużo więcej możliwości chwytania dzięki ubiorowi. Nie jest zabronione łapanie za kimono, a chwyty te pozwalają na większą kontrolę przeciwnika i samej walki. W NO GI zawodnik skupia się na chwytach dotyczących ciała. Nie ma możliwości łapania za strój i wykorzystywania go do wykonywania określonych technik, by osiągnąć przewagę nad przeciwnikiem. Obie formy BJJ wzajemnie się uzupełniają i pozwalają na doskonalenie swoich umiejętności i zdobywanie nowych.

Policjant z Komisariatu Policji IV w Katowicach startował w kategorii wagowej 88,3 kg niebieskie pasy. Był to turniej na zasadach IBJJF GI w pierwszej walce półfinałowej st . post. Łukasz Banach zmierzył się z zawodnikiem z Warszawy i wygrał walkę przez poddanie - duszenie kołnierzem (loop choke). Policjant awansował do finału w swojej kategorii, gdzie zmierzył się z innym zawodnikiem z Warszawy, którego pokonał wysoko na punkty 10:0:0, zdobywając złoty medal w kategorii niebieskie pasy.

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!