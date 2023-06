Śląscy Policjanci na podium międzynarodowych zawodów RALLYE REJVÍZ

Chyba nie ma osoby, która choć raz w życiu nie uczestniczyłaby w rozmowie kwalifikacyjnej. To jedno z podstawowych narzędzi w procesie rekrutacji, które znalazło swoje zastosowanie także w Policji. Stanowi ostatni etap selekcyjny w prowadzonym postępowaniu kwalifikacyjnym. Bez względu na to, kto rekrutuje, etap ten dla wielu jest stresującym doświadczeniem. Czy można się przygotować do takiej rozmowy?