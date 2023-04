Jestem prędkością…

To hasło spotu profilaktycznego zrealizowanego przez Wydział Ruchu Drogowego żywieckiej Komendy Policji. Jest on adresowany do kierowców, a jego celem jest zwrócenie uwagi na to, że przekraczanie dopuszczalnej prędkości może często zakończyć się tragicznie. Zachęcamy do obejrzenia!