Policjanci po pościgu zatrzymali motocyklistę

Posterunkowy Mateusz Towarnicki to 27-letni policjant Komendy Miejskiej Policji w Świętochłowicach, który ma na koncie wiele osiągnięć, w tym złoty medal mistrzostw Polski w Muay Thai w wadze do 63,5 kg. Co pomaga mu w sporcie? Jak radzi sobie z porażkami? Przeczytaj nasz wywiad.