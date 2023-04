Policjanci i strażacy szkolili się z wykorzystania aplikacji SIRON do poszukiwania zaginionych Data publikacji 20.04.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj W rudzkiej komendzie policjanci i strażacy zapoznali się z nowym narzędziem pomagającym prowadzić poszukiwania zaginionych w otwartych terenach. Prowadzącymi szkolenie byli mundurowi z Komendy Głównej Policji – specjaliści w dziedzinie poszukiwania osób. Podczas zajęć przedstawili oni działanie aplikacji SIRON, która zdecydowanie ułatwia poszukiwania.

W każdej komendzie pracują policjanci na co dzień zajmujący się prowadzeniem poszukiwań. To oni tropią przestępców ukrywających się przed wymiarem sprawiedliwości oraz poszukują osób zaginionych. Akcje, w których trakcie trzeba przeszukać duże połacie terenu, zdarzają się kilka razy do roku i angażują bardzo duże siły. Nierzadko zaginionymi są ludzie starsi, schorowani, nieumiejący odnaleźć drogi do domu, którym trzeba szybko udzielić pomocy. Teraz policjantom z pomocą przychodzi aplikacja Siron, która wspiera poszukiwania. W szkoleniu z jej użycia brali udział policjanci z Rudy Śląskiej, Chorzowa, Mikołowa, Świętochłowic i Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach, a także strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Rudzie Śląskiej. Prowadzącymi szkolenie byli policjanci z Centrum Poszukiwań Osób Zaginionych Komendy Głównej Policji. Do obsługi aplikacji potrzebny jest jedynie smartfon z systemem android i dostępem do internetu. Dzięki aplikacji możliwe jest wyznaczenie obszaru poszukiwań z podziałem na sektory, a także wizualizacja przeszukanego terenu. Oprogramowanie pozwala na rysowanie pokonanej drogi podczas działań, zliczanie ilości przebytych kilometrów czy ustalenie pozycji osób biorących udział w poszukiwaniach w czasie rzeczywistym. Wszystkie te funkcje zdecydowanie ułatwiają planowanie i realizowanie poszukiwań. Osoby koordynujące akcję poszukiwawczą na bieżąco widzą na ekranie komputera, gdzie są grupy poszukiwawcze i czy wyznaczony teren został sprawdzony wystarczająco dokładnie. To narzędzie z pewnością usprawni działania policjantów i pozwoli na jeszcze szybsze niesienie pomocy tam, gdzie jest ona potrzebna.