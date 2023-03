49-latek aresztowany za szereg przestępstw gospodarczych

Policjanci z Wydziału do Walki z Korupcją KWP w Katowicach prowadzą postępowanie w sprawie przekroczenia uprawnień w celu osiągnięcia korzyści majątkowej przez naczelnika wydziału jednego z urzędów w Kłobucku. Urzędnik tak ustawiał przetargi, aby realizacja różnych przedsięwzięć trafiała do „zaprzyjaźnionych” przedsiębiorców. W ten sposób od 2021 do 2022 roku zlecono im prace za ok. 400 tys. zł.