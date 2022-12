Katowicki policjant aż 4-krotnie stanął na podium Data publikacji 08.12.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj W Złotoryi odbyły się Mistrzostwa Niepodległej Polski w wyciskaniu sztangi leżąc. W 19 edycji zawodów udział wzięło prawie 250 zawodników z Polski a także z zagranicy. Sporą grupą zawodników stanowili przedstawiciele służb mundurowych, a wśród nich asp. szt. Krzysztof Banaś – dyżurny Komisariatu III Policji w Katowicach. W różnych kategoriach aż 4-krotnie stanął on na podium, zdobywając dwa razy złoto i dwa brązy.

Aspirant sztabowy Krzysztof Banaś służbę w Policji rozpoczął ponad 18 lat temu. Obecnie jest dyżurnym Komisariatu III Policji w Katowicach. Sport ważny jest w jego życiu od zawsze, a od ponad 20 lat jego sportową pasją jest dźwiganie ciężarów. Aspirant sztabowy Krzysztof Banaś wielokrotnie stawał już na podium zawodów. Wielokrotnie zajmował II i III miejsca podczas Mistrzostw Polski służb mundurowych w wyciskaniu sztangi leżąc. Jest również wielokrotnym mistrzem wśród śląskich policjantów.

Wiosną tego roku zdobył I miejsce podczas VIII Mistrzostw Polski służb mundurowych w wyciskaniu sztangi leżąc RAW. W kategorii wagowej do 140 kg nie miał sobie równych i wycisnął sztangę o wadze 217,5 kg .

Kilkanaście dni temu znowu stanął na podium – tym razem aż czterokrotnie - podczas XIX Mistrzostw Niepodległej Polski w wyciskaniu sztangi leżąc, które odbyły się w Złotoryi.

W zawodach udział wzięło prawie 250 zawodników z Polski i z zagranicy. Katowicki policjant konkurował w zawodach z uczestnikami pochodzącymi m.in. z Czech, Niemiec, a nawet Iranu. W kategorii wagowej do 140 kg nie miał sobie równych i wycisnął sztangę o wadze 220 kg , poprawiając swój złoty wynik z VIII Mistrzostw Polski służb mundurowych o 2,5 kg . Wyciśniecie sztangi o wadze 220 kg zapewniło mu również zwycięstwo w kategorii do 140 kg służb mundurowych, a także 3 miejsce w kategorii wiekowej zawodników do lat 40 i 3 miejsce w kategorii open wśród wszystkich kategorii wagowych.

Serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów!