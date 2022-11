Siewierski dzielnicowy uratował życie 83-letniego mężczyzny Data publikacji 10.11.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Policyjna służba to ciężka, odpowiedzialna i często niebezpieczna praca, która wymaga podejmowania szybkich decyzji. Udowodnił to siewierski dzielnicowy starszy sierżant Piotr Zbień, który wyważył drzwi domu jednorodzinnego i uratował 83-latka. Mężczyzna, który zatruł się tlenkiem węgla, został przetransportowany przez lotnicze pogotowie ratunkowe do szpitala. „Pomagamy i chronimy” to nie tylko słowa, to przede wszystkim czyny, które są fundamentem do ratowania ludzkiego życia.

Kilka dni temu podczas pełnionej służby na terenie gminy Mierzęcice dzielnicowy starszy sierżant Piotr Zbień udał się pilnie na interwencję do Leśniaków, gdzie zgłaszający nie mógł dostać się do domu, w którym znajdował się jego ojciec w podeszłym wieku. Na miejscu policjant ustalił, że zgłaszający syn chciał podać leki swojemu 83-latkowi, jednak znajduje się on w zamkniętym pomieszczeniu i nie ma z nim żadnego kontaktu. Zdenerwowany mężczyzna bardzo martwił się o jego stan zdrowia, argumentując, że nigdy wcześniej nie było takiej sytuacji. Policjant wiedział, że nie można czekać i wyważył drzwi budynku, z którego wydobywał się charakterystyczny zapach dymu. Następnie stróż prawa zauważył w jednym z pokoi leżącego na podłodze nieprzytomnego mężczyznę. Policjant nie zastanawiając się ani chwili wyniósł mężczyznę na zewnątrz i udzielił mu pierwszej pomocy przedmedycznej. 83-latek był nieprzytomny, jednak oddychał. Dzielnicowy cały czas monitorował funkcje życiowe poszkodowanego, którego położył w pozycji bocznej bezpiecznej. Z uwagi na dynamiczną sytuację policjant zadzwonił do operatora numeru alarmowego, który skierował na miejsce Lotnicze Pogotowie Ratunkowe. Poszkodowany został przetransportowany śmigłowcem do szpitala w Siemianowicach Śląskich. Z pierwszych ustaleń z będzińskimi strażakami wynika, że przyczyną zatrucia mężczyzny mógł być ulatniający się dym z domowego piecyka.

Bohaterską postawę policjanta docenił Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej mł.bryg. Arkadiusz Spera, który w obecności Komendanta Powiatowego Policji w Będzinie i nsp. Arkadiusza Więcka wręczył dzielnicowemu medal oraz list gratulacyjny.

Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik (format mp4 - rozmiar 18.92 MB)