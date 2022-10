Śpij kolego…

Rozpoczynający się sezon grzewczy oraz problemy z zakupem węgla to okazja dla oszustów. Przestępcy stosują różne metody działań – zamieszczają w internecie oferty węgla od nieistniejących firm, pobierają zaliczki i znikają, a nawet sprzedają pomalowane na czarno kamienie. Wszystko po to, aby wyłudzić pieniądze od osób chcących zakupić opał. Jednak "węglowi" oszuści nie mogą czuć się bezkarni - ich przestępczą działalność zwalczają policjanci z Wydziału do walki z Przestępczością Gospodarczą KWP w Katowicach.