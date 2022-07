Pszczyńscy policjanci pomogli kajakarzom Data publikacji 25.07.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Pszczyńscy policjanci pomogli potrzebującym pomocy na zbiorniku wodnym w Łące. Dwóch mężczyzn znalazło się w wodzie, po tym jak uszkodzeniu uległo mocowanie żagla, kajak nabrał wody i się wywrócił. Na szczęście pomoc przyszła na czas.

W sobotę pszczyńscy policjanci pełnili służbę na zbiorku wodnym w Łące. Gdy około godziny 15.30 nastąpiło załamanie pogody, mundurowi obserwowali akwen z portu. W pewnym momencie stróże prawa zauważyli w oddali kajak z żaglem, który próbował dopłynąć do brzegu. Zadanie to znacznie utrudniały silne podmuchy wiatru i deszcz. W kajaku zostało też uszkodzone mocowanie żagla i do środka zaczęła wlewać się woda, w wyniku czego kajak się wywrócił. Mężczyźni wpadli do wody. Mundurowi widząc całą sytuację natychmiast podjęli akcję ratowniczą. Działania zakończyły się sukcesem, a 38-letni mieszkaniec Bielska-Białej i 56-letni mikołowianin bezpiecznie dotarli na brzeg. Na szczęście nikomu nic się nie stało.

Pogorszenie warunków pogodowych powinno być sygnałem do natychmiastowego powrotu na brzeg. Policjanci po raz kolejny apelują o rozsądek i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa.