Odszedł na wieczną służbę. Na zawsze pozostanie w naszej pamięci!

Lidia Fidura z GUKS Carbo Gliwice, a jednocześnie policjantka gliwickiego garnizonu, awansowała do półfinału Mistrzostw Świata w boksie kobiet, które trwają w Stambule. To, że nasza sportsmenka zdobyła medal, jest już pewne – jesteśmy dumni. Pytanie, z jakim kolorem kruszcu wróci do Gliwic.