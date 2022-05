"Bezpiecznie, Rowerowo i Sportowo”

Policjanci pod nadzorem prokuratury wyjaśniają okoliczności wypadku, do którego doszło wczoraj w Pszczynie. Kierujący samochodem marki Opel nie zatrzymał się do kontroli drogowej, a uciekając, wjechał pod prąd, gdzie zderzył się czołowo z osobową toyotą. Ciężko ranny 33-latek został przetransportowany do szpitala w Bielsku-Białej, gdzie zmarł.