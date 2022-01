„Nieme wołanie o pomoc” - naucz tego gestu swoje dziecko Data publikacji 19.01.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z częstochowskiej komendy miejskiej, wspólnie z urzędnikami miejscowego magistratu, rozpoczęli kampanię „Naucz tego znaku swoje dziecko”. Głównym założeniem akcji jest promowanie międzynarodowego znaku „POMÓŻ MI”. Rozpowszechnienie tego gestu pozwoli rozwinąć świadomość i wyczulić społeczeństwo na nieme wołanie o pomoc.

Inicjatorem kampanii jest częstochowski Zespół Interdyscyplinarny do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Dzięki współpracy z częstochowskim urzędem miejskim, komendą miejską Policji, miejskim ośrodkiem pomocy społecznej i Zarządem Terenowym NSZZP w Częstochowie, ponad 400 plakatów zostanie rozpropagowanych na terenie placówek oświatowych oraz miejscach dostępnych dla wszystkich mieszkańców. Informacje są też przekazywane za pośrednictwem dużych ekranów rozmieszczonych w strategicznych punktach na terenie Częstochowy.

Międzynarodowy znak „POMÓŻ MI”, to dyskretne wołanie o pomoc, które znane jest na całym świecie. Nie wymaga znajomości języków obcych, a jednocześnie w sposób dyskretny pozwala dać do zrozumienia, nawet obcym osobom, że potrzebna nam jest pomoc lub jesteśmy ofiarami przemocy. Ofiara nie zawsze ma możliwość głośno poinformować o swojej sytuacji, dlatego użycie takiego gestu może być dla niej ostatnią szansą na powstrzymanie oprawcy. Wykonanie znaku jest bardzo proste: pokaż otwartą dłoń a następnie złóż ją w pieść, chowając kciuk do środka.

Gdy zauważymy taki gest, należy przede wszystkim zachować spokój i nie dać po sobie poznać, że został nam pokazany, aby nie narazić ofiary na konsekwencje. Należy dyskretnie zaalarmować o zdarzeniu, dzwoniąc na numer alarmowy 112. Jeśli to możliwe, nie należy tracić z oczu takiej osoby. Warto pamiętać, że ten prosty gest, przez nas wykonany lub rozpoznany, może uratować nasze lub czyjeś życie.