Burmistrz podziękował policjantom za ewakuację mieszkańców i zatrzymanie seryjnego podpalacza Data publikacji 23.10.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj W Urzędzie Miasta w Tarnowskich Górach Burmistrz Arkadiusz Czech w obecności Komendanta Powiatowego Policji mł. insp. Sławomira Bylickiego oraz Naczelnika Wydziału Zarządzania Kryzysowego Wojciecha Żmudzińskiego osobiście podziękował policjantom tarnogórskiej komendy sierż. szt. Krzysztofowi Lachowi oraz st. post. Robertowi Szlenkowi za ewakuowanie mieszkańców z płonącego budynku i zatrzymanie seryjnego podpalacza.

Przypomnijmy, do pierwszego pożaru doszło 1 września w kamienicy znajdującej się przy ulicy Rymera w Tarnowskich Górach. Około 1.00 policjanci patrolujący ulicę zauważyli w jednej z kamienic wydobywający się gęsty dym. Policjanci weszli do budynku i na wysokości pierwszego piętra zauważyli palącą się klatkę schodową. Mundurowi natychmiast skontaktowali się ze strażakami, informując ich o pożarze i bez chwili wahania ewakuowali mieszkańców. Mieszkania opuściło bezpiecznie 29 osób, w tym 12 dzieci. 10 września bieżącego roku tuż po godzinie 20.00 doszło do kolejnego pożaru. W kamienicy znajdującej się przy ulicy Piastowskiej w Tarnowskich Górach, w piwnicy budynku palił się materac, deski i stare ubrania. Mundurowi bezpiecznie ewakuowali 4 osoby, w tym 3 dzieci. Wstępne ustalenia wskazywały na to, że mogło dojść do podpalenia. Policjanci podejrzewali, że w mieście grasuje seryjny podpalacz.

Tego samego dnia, w trakcie trwania akcji gaśniczej, sierżant sztabowy Krzysztof Lach i starszy posterunkowy Robert Szlenk otrzymali zgłoszenie, że w kierunku tarnogórskiego Rynku idzie mężczyzna i wymachuje siekierą. Reakcja policyjnego patrolu była natychmiastowa. Stróże prawa szukali mężczyzny, znajdując go na jednej z ulic. Młody mężczyzna za pasem miał siekierę. Na widok policyjnego patrolu próbował uciec. Podczas zatrzymania, sprawca nie stosował się do policyjnych poleceń, jednak szybko został obezwładniony. Oprócz siekiery policjanci znaleźli przy 22-letnim tarnogórzaninie zapalniczkę, a dochodzący od niego silny zapach dymu wzbudził u policjantów podejrzenia, że mógł on być sprawcą podpalenia kamienicy. Policjanci zatrzymali seryjnego podpalacza, a sąd aresztował go na 3 miesiące.

Burmistrz miasta Pan Arkadiusz Czech podziękował policjantom za bohaterską postawę, pogratulował doskonałego wyszkolenia oraz zachowania zimnej krwi w jakże trudnej i niebezpiecznej sytuacji. Zwrócił uwagę, że bohaterska postawa tarnogórskich policjantów oraz sumienne wykonywanie przez nich obowiązków daje gwarancję bezpieczeństwa mieszkańcom całego powiatu.