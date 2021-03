Badamy przyczyny katastrofy budowlanej w Rybniku Data publikacji 18.03.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Tuż po 12.00 w Rybniku doszło do katastrofy budowlanej. Przy ul. Jana III Sobieskiego zawaliła się część XIX-wiecznej kamienicy. Miejsce zdarzenia zabezpieczają policjanci z rybnickiej komendy oraz strażacy, a gruzowisko przeszukane zostało przez Specjalistyczną Grupę Poszukiwawczo-Ratowniczą Państwowej Straży Pożarnej w Jastrzębiu Zdroju wraz z psami do poszukiwania ludzi. Nie natrafiono na żaden ślad wskazujący na to, aby w chwili zawalenia się budynku przebywały w nim jakiekolwiek osoby.

Dzisiaj około godziny 12.15 przy ulicy Jana III Sobieskiego doszło do katastrofy budowlanej. Zawaleniu uległa jedna trzecia frontowej ściany oraz stropy XIX-wiecznej kamienicy. Na miejsce zdarzenia przysłano osiem zastępów straży pożarnej oraz śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego z Opola. Okolica kamienicy została zabezpieczona przed dostępem osób postronnych. Na miejscu zdarzenia pracują policjanci oraz strażacy. Gruzowisko przeszukane zostało przez Specjalistyczną Grupę Poszukiwawczo-Ratowniczą Państwowej Straży Pożarnej w Jastrzębiu Zdroju wraz z psami do poszukiwania ludzi. Nie natrafiono na żaden ślad wskazujący na to, aby w chwili zawalenia się budynku przebywały w nim jakiekolwiek osoby. Wstępne ustalono, że w budynku trwał remont. Śledczy wraz z inspektorami nadzoru budowlanego badają, jak doszło do tej katastrofy.