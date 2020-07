"Będę taki jak mój tata" Data publikacji 28.07.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Dla wielu dzieci to tata jest wzorem do naśladowania i specjalistą w każdej dziedzinie. Ojcowie jako pierwsi wprowadzają swoje pociechy w tajniki mechaniki, majsterkowania czy gry w piłkę nożną. 13-letni Kuba jest dumny, bo jego tata nosi policyjny mundur i w dodatku zaraził go swoją wielką pasją do kolarstwa.

Ojciec - w życiu dzieci pełni niezwykłą rolę, rolę wychowawcy, nauczyciela, ale i przyjaciela. To tatusiowie już od najmłodszych lat przygotowują swoje pociechy do wejścia w dorosłość, pokazują otaczający świat. Zabierają na ryby, uczą majsterkowania, pływania czy gry w piłkę nożną. Ojcowie są dla swoich dzieci wzorem do naśladowania oraz osobami, w których znajdą oparcie w dobrych i w złych chwilach. Niejednokrotnie opowiadania ojców o swojej pracy i wielkich osiągnięciach- w tym wypadku również sportowych- przyczyniają się do tego, synowie idą w ich ślady.

Kilka dni temu, 13-letni Kuba wystartował w ogólnopolskim wyścigu kolarskim w Koziegłowach w kategorii młodziki. Inspirowany osiągnięciami swojego ojca - policjanta aspiranta sztabowego Adama Dziuka, podjął decyzję, że będzie trenował i jak tata zdobywał medale. W sobotę, pod jego czujnym okiem, kolejny raz wystartował w wyścigu rangi ogólnopolskiej. Przed samym startem wysłuchał cennych rad i wskazówek od swojego "mistrza w mundurze". Mamy nadzieję, że w przyszłości Kuba założy policyjny mundur i oprócz zdobywania medali w dziedzinie kolarstwa, jak tata będzie również służył ojczyźnie.