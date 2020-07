Zaatakował gazem policjantów, bo nie chciał zapłacić za kurs Data publikacji 08.07.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Sławkowscy stróże prawa zatrzymali 61-letniego mieszkańca miasta, który zaatakował ich w trakcie interwencji. Pijany mężczyzna nie chciał zapłacić za przejazd taksówką i uciekł przed kierowcą do domu. Mundurowych wezwanych przez taksówkarza na miejsce zaatakował gazem. Za znieważenie i napad na policjantów grozi mu do 3 lat więzienia.

Policjanci z Komisariatu Policji w Sławkowie zostali wezwani na interwencję do jednego z mieszkań w centrum miasta. O pomoc prosił kierowca taksówki, który przywiózł z Częstochowy do Sławkowa 61-letniego mężczyznę. Po wykonanym kursie, wyraźnie podchmielony pasażer odmówił zapłaty 450 złotych za usługę i po trwającej chwilę szamotaninie, uciekł do swojego mieszkania. Już na początku policyjnej interwencji mężczyzna zaczął zachowywać się arogancko i agresywnie. W pewnym momencie, stojąc w drzwiach mieszkania, zaatakował policjantów trzymanym w dłoni gazem. Zastosowanie technik obezwładniających przez mundurowych, szybko i przede wszystkim bezpiecznie zakończyło interwencję. Dalszym losem zatrzymanego 61-latka zajmie się teraz sąd i prokurator.