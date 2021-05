"Naucz mnie kiedy mówić NIE!"- film z eksperymentu Policji

Policjanci z Wydziału do walki z Przestępczością Gospodarczą wodzisławskiej komendy zatrzymali trzy kobiety, podejrzane o narażenie na straty w wysokości około 15 milionów złotych banku, w zarządzie którego zasiadały. Śledczy zabezpieczyli część majątku należącego do zatrzymanych. Podejrzanym za te przestępstwa grozi kara do 10 lat więzienia.