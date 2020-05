Podziękowania dla bielskiego dzielnicowego od weterana Armii Krajowej Data publikacji 12.05.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Takie podziękowania to dla nas największy zaszczyt. Pan Tadeusz, 90-letni Weteran Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej, kapitan Szarych Szeregów i Armii Krajowej w liście do Komendanta Miejskiego Policji w Bielsku-Białej podziękował za codzienną, zwykłą pomoc, jaką w trudnym czasie walki z epidemią dostał od swojego dzielnicowego. My natomiast dziękujemy za wszystko, co Pan Tadeusz i inni weterani II Wojny Światowej zrobili dla nas. List Pana Kapitana do dla nas największy zaszczyt.

Epidemia to trudny czas dla nas wszystkich. Szczególnie zaś dla seniorów, którzy potrzebują pomocy w codziennych sprawunkach, takich jak zrobienie zakupów czy wykupienie recepty. Codziennie pomagają im dzielnicowi z komisariatów podległych bielskiej komendzie. Aspirant sztabowy Wiesław Drewniak, dzielnicowy z Komisariatu II Policji w Bielsku-Białej zainteresował się losem Pana Tadeusza, 90-letniego seniora mieszkającego samotnie w Bielsku-Białej. Razem ze Strażnikiem Miejskim Dariuszem Dziedzicem od początku epidemii utrzymywali z nim kontakt telefoniczny, pomagając w zwykłych, codziennych sprawach. Dali mu wsparcie psychiczne, robili zakupy i wykupywali potrzebne leki. Pan Tadeusz jest Weteranem Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej. To były żołnierz w stopniu oficera Szarych Szeregów oraz Armii Krajowej. W liście do szefa bielskich policjantów podziękował za pomoc, jaką otrzymał do swojego dzielnicowego. Tak naprawdę jednak to my dziękujemy, że chociaż w ten sposób możemy podziękować za wszystko, co Pan Tadeusz i inni weterani II Wojny Światowej zrobili dla nas. List Pana Kapitana do dla nas największy zaszczyt.