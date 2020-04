Częstochowska drogówka umila czas najmłodszym

Trwający stan epidemii przełożył się na zmniejszenie natężenia ruchu drogowego oraz ogólny duży spadek zdarzeń drogowych. Niestety tego samego nie można powiedzieć o najpoważniejszych zdarzeniach – tych, w których osoby poniosły śmierć. Na śląskich drogach do 23 kwietnia br. doszło już do tej samej liczby wypadków śmiertelnych, co w ciągu całego kwietnia 2019 roku. Znacząco wzrosła także liczba praw jazdy zatrzymanych za przekroczenie prędkości. Prędkość zabija – to wiedzą wszyscy. Aby zatrzymać kierowców z „ciężką nogą”, zanim spowodują wypadek, do policyjnej specgrupy SPEED dołączyli kolejni policjanci, a liczba patroli drogowych została zwiększona.