Mandat, punkty karne i utrata prawa jazdy - to konsekwencje zbyt szybkiej jazdy

Na ręce Komendanta Miejskiego Policji w Bielsku-Białej inspektora Krzysztofa Herzyka wpłynęło podziękowanie dla komisarza Radosława Kolasy z Komisariatu Policji w Szczyrku. W jednym z ośrodków kwarantanny w powiecie bielskim doszło do nieporozumienia pomiędzy administratorem obiektu, a pensjonariuszem kończącym kwarantannę. Dzięki profesjonalizmowi i empatii dyżurnego sprawa szybko się wyjaśniła. My z kolei dziękujemy za wyrazy uznania, złożone przez mężczyżnę po powrocie do domu.