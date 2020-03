Reaguj na przemoc wobec dziecka Data publikacji 12.03.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Komenda Miejska Policji w Częstochowie wspólnie z Zespołem Interdyscyplinarnym ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w ramach kampanii "Świeć przykładem - reaguj na przemoc" przygotowała spot profilaktyczny. Jego autorzy chcą w ten sposób dotrzeć do dorosłych odbiorców i uświadomić im, że każdy, bez względu na wiek, ma prawo do życia bez przemocy i poniżania. Bicie, znęcanie się i okrutne traktowanie dziecka są niedopuszczalne i karalne.

Głównym celem działań podjętych przez mł. asp. Daniela Zycha z częstochowskiej prewencji i Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie jest zapobieganie zjawisku przemocy wobec dziecka. Przygotowany w ramach kampanii społecznej "Świeć przykładem - reaguj na przemoc" spot profilaktyczny ma na celu uwrażliwienie społeczeństwa na krzywdę najmłodszych oraz zaktywizowanie do reagowania w takich sytuacjach.

Jeśli ktokolwiek wykorzystuje swoją przewagę fizyczną, psychiczną lub instytucjonalną, zmuszając drugiego człowieka do określonych zachowań lub wyrządza mu krzywdę, to jest to przemoc. W każdej relacji przemocowej występują co najmniej dwie strony: ta krzywdząca i ta krzywdzona. Jeśli osobą krzywdzoną jest bezbronne dziecko, które pozostaje w relacji rodzinnej ze swoim prześladowcą i nie wie, że to, czego doznaje jest złe i karalne, otoczenie ma niewielkie szanse, by o krzywdzie dowiedzieć się bezpośrednio od niego. Dlatego tak ważne jest, by osoby pracujące z dziećmi w placówkach oświatowych, opiekuńczych lub leczniczych, a także sąsiedzi i członkowie rodziny potrafili rozpoznać symptomy doznawania przemocy przez dziecko oraz natychmiastowo i skutecznie reagowali.

W sytuacji, gdy słyszymy płacz dziecka, kiedy w tle słychać krzyki i hałasy, a płacz nie ustaje lub kiedy słyszymy wyraźne wołanie o pomoc, nie ignorujmy tych sygnałów! Dzieci są osobami zależnymi i są bezbronne wobec wyrządzanej im krzywdy. Nie bądźmy obojętni! Reagujmy!