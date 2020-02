Pędził ponad 180 km/h na rudzkim odcinku DTŚ Data publikacji 24.02.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z grupy SPEED zwalczają agresywne zachowania na drogach. Jednym z jego przejawów jest znaczne przekraczanie prędkości, które może być zagrożeniem dla innych kierowców. W ubiegły weekend kamera wideorejestratora grupy nagrała nieodpowiedzialnego kierowcę porsche. 31-letni kierowca pędził rudzkim odcinkiem DTŚ z prędkością ponad 180 km/h.

Do zdarzenia doszło w piątek po godzinie 15:30, gdy na Drogowej Trasie Średnicowej ruch jest wzmożony. Wówczas, czuwający nad bezpieczeństwem na drodze policjanci z grupy SPEED, namierzyli porsche 911 z ponad 600 konnym silnikiem. Jego kierowca gnał lewym pasem, przekraczając znacznie dozwoloną prędkość. Pomiar prędkości wskazał 182 km/h. Na tym odcinku drogi obowiązuje ograniczenie prędkość do 100 km/h. 31-letni zabrzanin odpowie za to wykroczenie przed rudzkim sądem.

Grupy "SPEED" działają w całym kraju. Do służby kierowane są zarówno radiowozy nieoznakowane z wideorejestratorami, ale także te oznakowane z laserowymi miernikami prędkości. Tak wyposażeni mundurowi zdecydowanie reagują na przypadki łamania prawa na drodze, zarówno przekraczanie prędkości, jak i inne niebezpieczne manewry.