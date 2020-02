Kierowca zatrzymany przez zabrzańskich policjantów z grupy SPEED stracił prawo jazdy

Policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego zabrzańskiej komendy ze specjalnej grupy "SPEED" zatrzymali do kontroli drogowej mercedesa. Kierujący samochodem na trasie DK 78 przekroczył dozwoloną prędkość o 75 km/h. Osobówka znajdowała się wtedy w obszarze zabudowanym. W efekcie, 61-letni mieszkaniec Tarnowski Gór został ukarany mandatem karnym w wysokości 500 złotych i 10 punktami karnymi. Zatrzymano mu również prawo jazdy na okres 3 miesięcy.

