Podczas rozprawy zaatakował sędzię Sądu Rejonowego w Rybniku Data publikacji 20.02.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Dzisiaj podczas rozprawy w Sądzie Rejonowym w Rybniku 39-letni mężczyzna, który odpowiadał z wolnej stopy, zaatakował sędzię prowadzącą rozprawę. Mężczyzna został obezwładniony przez protokolanta i wyprowadzony z sali przez pracownika ochrony sądu, a następnie zatrzymany przez policjantów z wydziału konwojowego i policji sądowej. Policjanci przebywali na innym piętrze Sądu. Gdy na sali rozpraw włączył się alarm, natychmiast ruszyli z pomocą. Na szczęście sędzia nie potrzebowała pomocy medycznej. Sędzia ukarała mężczyznę karą porządkową 14 dni pozbawienia wolności. Napastnik trafił już do policyjnego aresztu

Dzisiaj około godziny 13.35 w jednej z sal rozpraw mieszczących się na I piętrze Sądu Rejonowego w Rybniku został włączony alarm. Z pomocą ruszyli trzej policjanci wydziału konwojowego i policji sądowej, którzy przebywali na parterze budynku. Gdy dobiegali do sali rozpraw, pracownik ochrony sądu wyprowadzał z sali 39-letniego mężczyznę. Jak ustalili mundurowi, podczas rozprawy 39-letni mieszkaniec Wodzisławia Śląskiego zaatakował sędzię prowadzącą rozprawę. Napastnik został obezwładniony przez protokolanta, a następnie wyprowadzony z sali przez pracownika ochrony. Mężczyznę zatrzymali policjanci. Na szczęście sędzia nie potrzebowała pomocy medycznej. Okazało się, że przychodząc do sądu, mężczyzna miał w kieszeni mały nóż. Jednak oddał go do depozytu ochronie sądu, gdy przechodził przez tzw. bramki. 39-latek został ukarany przez sędzię karą porządkową 14 dni pozbawienia wolności na podstawie art. 49 ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych. W związku z tym policjanci wykonali z mężczyzną dalsze czynności. 39-latek był trzeźwy. Trafił już do policyjnego aresztu.