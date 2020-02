Uroczyste otwarcie Posterunku Policji w Świerklanach

Następnie Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach nadinsp. dr Krzysztof Justyński przekazał kierownikowi posterunku asp. szt. Marcinowi Friebe symboliczny klucz do nowej jednostki. Otwarty budynek został poświęcony przez kapelana katowickiej komendy wojewódzkiej księdza Adama Wyciska. Po akcie poświęcenia nowej siedziby policjantów, nastąpiły okolicznościowe przemówienia.

Dzisiaj, o godzinie 11.00 odbyło się oficjalne otwarcie Posterunku Policji w Świerklanach. Posterunek działa już od 1 lutego br. i ma swoją siedzibę w budynku należącym do Gminy Świerklany przy ulicy Strażackiej 1. W tej lokalizacji do 1998 roku funkcjonował komisariat Policji. Powstanie w tym miejscu posterunku jest odpowiedzią na oczekiwania samorządowców i potrzeby mieszkańców. Dzięki dużemu zaangażowaniu lokalnego samorządu i kierownictwa śląskiego garnizonu, mieszkańcy Gminy Świerklany mają w swojej miejscowości ponownie jednostkę policji. Budynek został gruntownie wyremontowany i wyposażony w nowy sprzęt kwaterunkowy oraz teleinformatyczny, zgodnie ze standardami programu modernizacji Policji. W nowo powstałym Posterunku Policji w Świerklanach aktualnie pełni służbę 6 mundurowych: kierownik, dwóch dzielnicowych oraz trzech policjantów służby patrolowej. Dodatkowo stróże prawa będą wykorzystywali podczas służby nowoczesny radiowóz, który został zakupiony ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, środków samorządowych oraz budżetu Policji.

