Uroczyste otwarcie nowego Komisariatu Policji w Wojkowicach

Policyjna grupa Speed działa na drogach województwa śląskiego od lipca ubiegłego roku. W jej skład wchodzą również mundurowi z gliwickiego garnizonu. Tym razem do niechlubnego grona ujętych przez nich drogowych piratów dołączył kolejny, który nie wiedział, dlaczego to właśnie jego zatrzymano do kontroli. Za wyprzedzanie ,,na trzeciego” i zmuszanie pozostałych uczestników ruchu do hamowania 61-letni kierowca pożegnał się z prawem jazdy, które posiadał od… 42 lat.