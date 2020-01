Ferie zimowe 2020 na stoku oficjalnie rozpoczęte!

Policyjna grupa „SPEED” działa na drogach województwa śląskiego od lipca tego roku. I niestety ciągle ma ręce „pełne roboty”. Tym razem policjanci z Gliwic wchodzący w skład specgrupy zatrzymali do kontroli 35-latka, który o mało co nie doprowadził do czołowego zderzenia z radiowozem. Wszystko zarejestrowała policyjna kamera...