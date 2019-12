Rybniccy policjanci spełnili marzenie 3-letniego Leosia.

Mł. asp. Patryk Błasik na co dzień pracuje w wydziale prewencji wodzisławskiej komendy i zajmuje się profilaktyką. Jego pasją jest boks. Kiedy zakończył swoją karierę na ringu, postanowił zarazić sportem młodych ludzi i co najważniejsze, robi to z powodzeniem od lat. Policjant przeglądając fanpage znanego polskiego boksera Adama Kownackiego, wpadł na pomysł jak wspomóc fundację, która otacza pomocą materialną wdowy i dzieci osierocone przez policjantów.