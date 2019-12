Tam, gdzie kończy się droga, nie kończy się służba. Działania „Bezpieczny Las”

Dzisiaj w katowickiej komendzie wojewódzkiej odbyła się uroczystość wręczenia odznak ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji „Zasłużony Policjant”. Spotkanie było również okazją do odczytania listów gratulacyjnych, skierowanych przez Komendanta Głównego Policji do nagrodzonych mundurowych za ich osiągnięcia w służbie, a także do wręczenia wyróżnionym policjantom nagród. Odznaki, nagrody i listy gratulacyjne wręczył Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach nadinspektor dr Krzysztof Justyński.