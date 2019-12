Odznaczenia i nagrody dla najlepszych policjantów

Natomiast nagrodami motywacyjnymi przyznanymi przez Szefa śląskiego garnizonu policji wyróżnionych zostało 45 policjantek i policjantów służących w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Katowicach, komendach powiatowych i miejskich, a także w katowickim oddziale prewencji. Część nagród przyznano za ujawnienie i zatrzymanie sprawców przestępstw kryminalnych i gospodarczych, takich jak: zatrzymanie sprawcy zabójstwa, zatrzymanie sprawców przestępstw narkotykowych oraz przejęcie dużych ilości środków odurzających i nielegalnej kontrabandy w postaci wyrobów tytoniowych, ustalenie sprawców napadów na placówki bankowe, a także ustalenie i zatrzymanie sprawców oszustw internetowych. Wyróżnienia przyznano także za udzielenie pomocy pokrzywdzonej osobie oraz zatrzymanie sprawcy zdarzenia drogowego na autostradzie A4 oraz za niedopuszczenie do eskalacji konfliktu pseudokibiców podczas zabezpieczenia masowej imprezy sportowej. Generał wyróżnił laureatów konkursów i zawodów oraz policjantów dbających o właściwa oprawę uroczystości państwowych. Doceniona został ponadto aktywny udział oficera prasowego w mediach oraz przygotowanie i realizacja policyjnego spotu profilaktycznego dotyczącego bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Komendant Główny Policji gen. insp. dr Jarosław Szymczyk skierował listy gratulacyjne dla dwóch policjantów Komendy Miejskiej Policji w Siemianowicach Śląskich, których profesjonalizm i zdecydowane działanie pozwoliły na zatrzymanie sprawcy zabójstwa kobiety w Siemianowicach Śląskich, oraz do policjanta z Komendy Miejskiej Policji w Bytomiu w podziękowaniu za odnalezienie zaginionego dziecka.

Decyzją Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Brązowe Odznaki „Zasłużony Policjant” otrzymali: podinsp. Adam Nikolin – Naczelnik Wydziału dw. z Cyberprzestępczością Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach oraz mł. asp. Michał Kuligowski z Komendy Powiatowej Policji w Wodzisławiu Śląskim. Odznaka „Zasłużony Policjant” nadawana jest policjantowi w uznaniu szczególnych zasług i osiągnięć służbowych, którymi przyczynił się do ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania bezpieczeństwa lub porządku publicznego.

