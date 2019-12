Osiem osób zginęło w wyniku wybuchu budynku w Szczyrku. Śledczy wyjaśniają okoliczności tragedii

W czwartek około godziny 18.26 doszło do eksplozji w jednym z budynków mieszkalnych w Szczyrku przy ul. Leszczynowej. W wyniku wybuchu całkowitemu zniszczeniu uległ trzykondygnacyjny budynek, a z gruzów strażacy wydobyli osiem ciał — ofiar tej tragedii. Według wstępnych ustaleń policjantów w budynku miało mieszkać 9 osób; 5 osób pełnoletnich i czworo dzieci. Jednej z osób zamieszkujących posesję, która w chwili wybuchu przebywała poza budynkiem, udzielana jest niezbędna pomoc psychologiczna i wsparcie. Trwa identyfikacja ofiar.

