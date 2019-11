Uroczyste ślubowanie nowych policjantów

Aby osoby chętne do wstąpienia w nasze szeregi mogły sprawdzić się w procesie rekrutacyjnym, policjanci z Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach organizują m.in. specjalne warsztaty , które do tej pory spotykały się z dużym zainteresowaniem.

Żeby zostać policjantem, wszyscy z nich przeszli całą procedurę doboru, która do łatwych nie należy. Jak zostać policjantem?

Szef śląskiego garnizonu policji nadinsp. dr Krzysztof Justyński podkreślił, że w rocie ślubowania, którą wypowiedzieli najmłodsi stażem policjanci, zobowiązali się oni służyć obywatelom i strzec ich bezpieczeństwa. Niejednokrotnie może to kolidować z życiem prywatnym, jednak dobro służby powinno być dla nich priorytetem. Generał podkreślił, jak ważny jest etos i powaga służby policjanta, który codziennie ryzykuje życie dla dobra innych. Podziękował także rodzinom oraz bliskim za okazane im dotychczas wsparcie. Na zakończenie Komendant życzył młodym adeptom zadowolenia i satysfakcji z pełnionej służby oraz wielu awansów.

