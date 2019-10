Ogólnopolskie Mistrzostwa Policji w XVI Biegu Przełajowym im. sierż. Grzegorza Załogi Hutki-Kanki

Tradycyjnie zawodnicy biegali na terenie duktów leśnych w pobliżu campingu im. sierż. Grzegorza Załogi w miejscowości Hutki-Kanki w gminie Łazy. Do dyspozycji uczestników była kuchnia polowa z przygotowanym gorącym posiłkiem. Organizatorem biegu był Wydział Doboru i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach, przy współudziale Urzędu Miasta i Gminy w Łazach oraz Zarząd Wojewódzki Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów Województwa Śląskiego w Katowicach.

W tym roku do zawodów zgłosiło się prawie 400 zawodników, reprezentujących jednostki policji z całego kraju, Straż Miejską i Straż Graniczną. Poza służbami mundurowymi, w biegu rywalizowały także reprezentacje szkół średnich o profilach mundurowych oraz zawodniczki i zawodnicy w klasyfikacji otwartej. W tegorocznych mistrzostwach po raz pierwszy udział wzięli także miłośnicy marszu Nordic Walking.

Sierż. Grzegorz Załoga 10 sierpnia 2003 roku, będąc w służbie, podjął interwencję wobec dwóch sprawców najścia na mieszkanie i rozboju na jego właścicielu. W czasie pościgu za przestępcami, w następstwie użycia przez nich broni palnej, został on śmiertelnie postrzelony. Grzegorz Załoga został pośmiertnie mianowany przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na stopień sierżanta oraz odznaczony przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Krzyżem Zasługi za Dzielność. Ówczesny Komendant Główny Policji, gen. insp. Leszek Szreder, uhonorował sierż. Grzegorza Załogę wpisem do Księgi Pamięci i umieszczeniem jego nazwiska na Tablicy Pamięci Komendy Głównej Policji.

