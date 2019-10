Policyjne ziarno nadziei dla podopiecznych hospicjum

Były lider śląskiej mafii miał do odbycia karę łączną 15 lat więzienia i był poszukiwany przez sądy 4 listami gończymi. Od kilku lat ukrywał się przed wymiarem sprawiedliwości. Przestępcę wytropili i zatrzymali Policjanci z Zespołu Poszukiwań Celowych Sekcji d/w z Przestępczością Przeciwko Życiu i Zdrowiu Wydziału Kryminalnego KWP w Katowicach. „Łowcy głów” potrzebowali na to zaledwie 3 miesięcy. Zatrzymany został już doprowadzony do Aresztu Śledczego.